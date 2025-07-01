Пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать в Венгрию по поддельным документам

Киевлянин пытался выехать в Венгрию по поддельным документам о болезни жены.

Фото: dpsu.gov.ua

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Пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска «Вилок» разоблачили попытку незаконного выезда за границу. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Попасть в Венгрию по поддельным документам пытался 34-летний киевлянин. Мужчина прибыл в пункт пропуска с женой. В качестве основания для пересечения границы в период действия военного положения супруги предоставили для проверки пакет документов о том, что женщина имеет вторую группу инвалидности», — говорится в сообщении.

Однако углубленная проверка с применением технических средств показала ряд несоответствий, которые указывали на возможную подделку представленных документов.

Также, по результатам проверки соответствующих баз данных было установлено отсутствие в них представленных киевлянами документов.

По данному факту пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

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