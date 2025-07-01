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Положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК – Верховный Суд

07:35, 1 июля 2025
КУС ВС указал, что положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК, а лишь тех, которые устанавливают противоправность и наказуемость деяний, тогда как нормы ст. 72 УК по своей сути являются регулятивными.
Положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК – Верховный Суд
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Верховный Суд высказался относительно правил сложения наказаний и зачета срока предварительного заключения, домашнего ареста (ст. 72 УК).

Так, положения ст. 72 УК по своей сути являются регулятивными, поэтому использование смежных эквивалентов для пересчета одного вида наказания в другой является не применением уголовного закона по аналогии, а использованием имеющейся в законе технико-законодательной схемы. При этом из нескольких возможных соотношений разных видов наказаний суд выбирает то, что является наиболее благоприятным для интересов лица. На это Кассационный уголовный суд указал в постановлении от 12 мая 2025 года по делу №638/7426/24.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 389 УК и назначили ему наказание в виде пробационного надзора на срок 2 года.

На основании положений ч. 1 ст. 71 УК по совокупности приговоров к назначенному наказанию полностью присоединили неотбытую часть наказания по предыдущему приговору местного суда в виде 106 часов общественных работ, переведя на основании ч. 1 ст. 72 УК их в 13 дней пробационного надзора, и окончательно назначили наказание в виде 2 лет и 13 дней пробационного надзора.

В кассационной жалобе прокурор отмечает, что суд первой инстанции безосновательно пришел к выводу о возможности по правилам ст. 72 УК перевести наказание в виде общественных работ в пробационный надзор, поскольку закон не предусматривает такой возможности, не устанавливает соответствующих эквивалентов для такого перевода и исключает возможность применения закона об уголовной ответственности по аналогии.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений определение апелляционного суда.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что положения ч. 4 ст. 3 Уголовного кодекса, которыми запрещается применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК, а лишь тех, которые устанавливают противоправность и наказуемость деяний, тогда как нормы ст. 72 УК по своей сути являются регулятивными.

Таким образом, в этом случае речь идет не о возможном применении уголовного закона по аналогии, а речь идет об использовании уже имеющихся положений закона, ведь наказания в виде пробационного надзора, общественных работ и ограничения свободы имеются как в содержании ст. 51 УК, так и в положениях ст. 72 этого Кодекса.

То есть фактически речь идет об использовании судом для пересчета одного вида наказания в другое имеющейся в уголовном законе технико-законодательной схемы.

Учитывая изложенное, коллегия судей КУС считает правильным применением судами предыдущих инстанций закона Украины об уголовной ответственности путем использования смежных эквивалентов, предусмотренных положениями ст. 72 УК, через взаимное соотношение основных наказаний в виде общественных работ и пробационного надзора к другому виду основного наказания, в этом случае – к ограничению свободы.

При этом коллегия судей КУС принимает во внимание, что взаимное соотношение основных наказаний в виде общественных работ и пробационного надзора к различным видам основных наказаний согласно положениям ст. 72 УК может давать разные результаты таких соотношений.

В частности, соотнося эти два вида основных наказаний к другому наказанию в виде ограничения свободы, что и было сделано местным судом в этом производстве по смыслу положений пунктов 4, 5 ч. 1 ст. 72 УК, получаем эквивалент, что одному дню пробационного надзора соответствуют восемь часов общественных работ. Однако, соотнося эти два вида основных наказаний к основному наказанию в виде лишения свободы по смыслу положений подпунктов «а-1», «г» п. 1 ч. 1 ст. 72 УК, получаем, что двум дням пробационного надзора соответствуют те же самые восемь часов общественных работ, то есть одному дню пробационного надзора соответствуют четыре часа общественных работ.

Учитывая это, КУС считает правильным применением судом закона об уголовной ответственности того из имеющихся в законе соотношений, которое является наиболее благоприятным для интересов обвиняемого, осужденного, а именно соотношение к основному наказанию в виде ограничения свободы, результатом которого является эквивалент, что одному дню пробационного надзора соответствуют восемь часов общественных работ.

Автор: Наталя Мамченко

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