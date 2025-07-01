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Прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами

15:41, 1 липня 2025
Киянин намагався виїхати в Угорщину за підробленими документами про хворобу дружини.
Прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати до Угорщини за підробленими документами
Фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Вилок» викрили спробу незаконного виїзду за кордон. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Потрапити в Угорщину за підробленими документами намагався 34-річний киянин. Чоловік прибув у пункт пропуску з дружиною. Як підставу для перетинання кордону у період дії воєнного стану подружжя надало для перевірки пакет документів про те, що жінка має другу групу інвалідності», - сказано у повідомленні.

Однак поглиблена перевірка із застосуванням техзасобів показала низку невідповідностей, які вказували на можливу підробку наданих документів.

Також, за результатами перевірки відповідних баз даних було встановлено відсутність у них пред’явлених киянами документів. 

За цим фактом прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

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Державна прикордонна служба

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