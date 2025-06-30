В Британии юристе отказали в компенсации за отпуск — суд признал, что она не является работницей

Суд пришел к выводу, что член трибунала не заключала трудового договора, а значит, не имеет права на выплаты, предусмотренные для наемных работников.

Фото: unsplash

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В Великобритании суд по трудовым спорам отклонил иск Джорджины Фостер — квалифицированного юриста, занимающей должности в ряде трибуналов — о компенсации за неиспользованный отпуск. Причина — женщина не имеет статуса наёмного работника и, соответственно, не подпадает под действие соответствующего законодательства. Об этом сообщает Law Gazette.

Фостер была назначена специалистом в Первом трибунале по вопросам психического здоровья ещё в 2013 году. Позднее она также стала членом трибунала по вопросам специальных образовательных потребностей и инвалидности (SEND). Параллельно она частично работала юристом в органах местной власти. В официальном решении суда указано, что она ведёт так называемую «портфельную карьеру» — совмещает несколько видов занятости.

В своём иске Джорджина утверждала, что, согласно законодательству, является работником, поскольку:

обязана была отрабатывать минимум 30 дней в год;

получала ежемесячную оплату;

проходила обязательное обучение;

участвовала в системе оценки деятельности;

не могла самостоятельно договариваться о размере оплаты труда.

Однако судья Хит в письменном решении подчеркнул: Фостер не заключала трудовой договор, а «занимала должность», и, согласно Закону о трудовых правах 1996 года, не может считаться работником.

Он отметил, что даже наличие признаков, характерных для трудовых отношений (обязанности, оплата, обучение), ещё не означает, что стороны намеревались заключить именно трудовой контракт. Судья также указал, что Фостер не подпадает под определение «работника» и по стандартам права ЕС.

Даже если бы истец имела статус работника, её требования по отпуску всё равно были бы отклонены — либо как необоснованные, либо по причине пропуска сроков подачи иска.

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