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Генштаб повідомив про активні дії ЗСУ на Курському напрямку

16:20, 30 червня 2025
Противник і далі намагається витіснити Сили оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ, повідомили у Генштабі.
Генштаб повідомив про активні дії ЗСУ на Курському напрямку
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Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському та Курському напрямках та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вказується, що активні дії українських захисників скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський.

На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області.

«Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум.

Російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Одночасно з цим противник і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей РФ», — зазначили в Генштабі.

Українські воїни ефективно знищують особовий склад ворога, його військову техніку та озброєння.

Так, у червні 2025 року загальні втрати противника на Північнослобожанському і Курському напрямках склали близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи.

Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.

Вогневе ураження по противнику завдається на глибину до 100 км (зокрема на території РФ).

Таким чином, протягом червня уражено: командних пунктів ворога – 16, КСП – 8, районів зосередження живої сили – 6, районів зосередження озброєнь і військової техніки – 1, складів боєприпасів – 3, складів матеріально-технічних засобів – 3, складів зберігання БПлА – 3, пунктів управління БПлА – 2, рембази – 2, логістична база та нафтобаза.

Загалом, за період із серпня 2024 року (від початку Курської операції) втрати противника на Курському і Північнослобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених. Також знищено 2 848 одиниць військової техніки, з яких 99 танків, 709 ББМ, 322 артисистем і РСЗВ.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці

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