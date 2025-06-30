Генштаб сообщил об активных действиях ВСУ на Курском направлении

Противник продолжает пытаться вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей РФ, сообщили в Генштабе.

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Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северослобожанском и Курском направлениях и эффективно уничтожают противника, который не прекращает попытки штурмовых действий в приграничных районах Сумской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Указывается, что активные действия украинских защитников сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровское и Новопавловское.

На данный момент ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка – Яблуновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратьевка – граница РФ – плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

«Наши войска удерживают оборону на определённом рубеже, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий с целью вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобождён населённый пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум.

Российский агрессор на этом направлении задействует свои лучшие бригады — морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использует дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Одновременно с этим противник продолжает попытки вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей РФ», — отметили в Генштабе.

Украинские воины эффективно уничтожают живую силу врага, его военную технику и вооружение.

Так, в июне 2025 года общие потери противника на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из них безвозвратные — более 4470, санитарные — около 4800, в плену — 42 человека.

Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, в том числе 6 танков, 20 бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, 3 средства ПВО.

Огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км (в том числе на территории РФ).

Таким образом, в течение июня были поражены: командные пункты врага — 16, КПП — 8, районы сосредоточения живой силы — 6, районы сосредоточения вооружений и техники — 1, склады боеприпасов — 3, склады материально-технических средств — 3, склады хранения БПЛА — 3, пункты управления БПЛА — 2, ремонтные базы — 2, логистическая база и нефтебаза.

В целом, за период с августа 2024 года (с начала Курской операции), потери противника на Курском и Северослобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных. Также уничтожено 2848 единиц военной техники, из них 99 танков, 709 бронемашин, 322 артсистемы и РСЗО.

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