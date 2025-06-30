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В Германии киоск продали по цене элитной недвижимости

22:18, 30 июня 2025
В Германии на аукционе продали бывший киоск за более чем 280 тысяч евро
В Германии киоск продали по цене элитной недвижимости
Источник фото: Deutsche Grundstücksauktionen AG
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На аукционе в Берлине за 284 тысячи евро продали бывший киоск по продаже сосисок и мороженого, расположенный в курортном городке Вестерланд на острове Зюльт. Несмотря на скромные размеры — около 27 квадратных метров — сооружение вызвало немалый интерес среди покупателей. Стартовая цена лота составляла 270 тысяч евро. Об этом пишет DW.

Как отмечает глава аукционного дома Deutschen Grundstücksauktionen Михаэль Плеттнер, объект является настоящей редкостью: «Мы продали уже много объектов на Зюльте, но такого — еще не было».

Здание расположено рядом с клиникой, автобусной остановкой и всего в 10 минутах ходьбы от пляжа. Ранее здесь продавали горячие сосиски и картошку, позже — мороженое. Часть сооружения в последнее время использовали как офис агентства по аренде жилья.

Киоск имеет чердак, пристройку площадью 8 кв. м, открытую зону для отдыха и два парковочных места. Несмотря на это, его нельзя использовать как жилую недвижимость — только для коммерческих нужд, например, как офис или небольшое кафе. В случае получения специального разрешения здание потенциально можно переоборудовать в апартаменты для туристов.

Цена квадратного метра с учетом налогов и комиссий достигла почти 11 000 евро — на уровне с жильем в престижных районах Гамбурга.

Это не первый необычный лот на острове: весной на аукционе продали участок поля возле деревни Кампен шириной всего 6 метров. Покупатель заплатил за небольшой клочок земли почти 6 тысяч евро.

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Германия

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