Практика судів
  1. У світі

У Німеччині кіоск продали за ціною елітної нерухомості

22:18, 30 червня 2025
У Німеччині на аукціоні продали колишній кіоск за понад 280 тисяч євро
У Німеччині кіоск продали за ціною елітної нерухомості
Джерело фото: Deutsche Grundstücksauktionen AG
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На аукціоні в Берліні за 284 тисячі євро продали колишній кіоск із продажу сосисок і морозива, розташований у курортному містечку Вестерланд на острові Зюльт. Незважаючи на скромні розміри — близько 27 квадратних метрів — споруда викликала неабиякий інтерес серед покупців. Стартова ціна лоту становила 270 тисяч євро. Про це пише DW.

Як зазначає голова аукціонного дому Deutschen Grundstücksauktionen Міхаель Плеттнер, об’єкт є справжнім раритетом: «Ми продали вже багато об'єктів на Зюльті, але такого – ще не було».

Будівля розташована поруч із клінікою, автобусною зупинкою та всього за 10 хвилин пішки від пляжу. У минулому тут продавали гарячі ковбаски та картоплю, згодом — морозиво. Частину споруди останнім часом використовували як офіс агентства з оренди житла.

Кіоск має горище, прибудову площею 8 м кв., відкриту зону для відпочинку та два паркомісця. Попри це, його не можна використовувати як житлову нерухомість — лише для комерційних потреб, наприклад, як офіс або невелике кафе. У разі отримання спеціального дозволу будівлю потенційно можна переобладнати в апартаменти для туристів.

Ціна квадратного метра з урахуванням податків і комісій сягнула майже 11 000 євро — на рівні з житлом у престижних районах Гамбурга.

Це не перший незвичний лот на острові: навесні на аукціоні продали ділянку поля біля селища Кампен шириною лише 6 метрів. Покупець заплатив за невеликий клаптик землі майже 6 тисяч євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд прогнозує в 2026 році курс 44,7 грн за долар – бюджетна декларація

Мінфін вважає, що середній курс у 2026 році буде складати 44,7 грн за долар.

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду