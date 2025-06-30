У Німеччині кіоск продали за ціною елітної нерухомості

У Німеччині на аукціоні продали колишній кіоск за понад 280 тисяч євро

Джерело фото: Deutsche Grundstücksauktionen AG

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На аукціоні в Берліні за 284 тисячі євро продали колишній кіоск із продажу сосисок і морозива, розташований у курортному містечку Вестерланд на острові Зюльт. Незважаючи на скромні розміри — близько 27 квадратних метрів — споруда викликала неабиякий інтерес серед покупців. Стартова ціна лоту становила 270 тисяч євро. Про це пише DW.

Як зазначає голова аукціонного дому Deutschen Grundstücksauktionen Міхаель Плеттнер, об’єкт є справжнім раритетом: «Ми продали вже багато об'єктів на Зюльті, але такого – ще не було».

Будівля розташована поруч із клінікою, автобусною зупинкою та всього за 10 хвилин пішки від пляжу. У минулому тут продавали гарячі ковбаски та картоплю, згодом — морозиво. Частину споруди останнім часом використовували як офіс агентства з оренди житла.

Кіоск має горище, прибудову площею 8 м кв., відкриту зону для відпочинку та два паркомісця. Попри це, його не можна використовувати як житлову нерухомість — лише для комерційних потреб, наприклад, як офіс або невелике кафе. У разі отримання спеціального дозволу будівлю потенційно можна переобладнати в апартаменти для туристів.

Ціна квадратного метра з урахуванням податків і комісій сягнула майже 11 000 євро — на рівні з житлом у престижних районах Гамбурга.

Це не перший незвичний лот на острові: навесні на аукціоні продали ділянку поля біля селища Кампен шириною лише 6 метрів. Покупець заплатив за невеликий клаптик землі майже 6 тисяч євро.

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