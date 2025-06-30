230 вольтів замість 220 — в Україні з 1 липня змінюються стандарти напруги в електромережі

З 1 липня в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення.

Фото: goloskarpat.info

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З 1 липня в Україні набуває чинності оновлений стандарт напруги в електромережах – 230/400 В замість нинішніх 220/380 В. Про це повідомляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання.

Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.

Нагадаємо, більшість сучасної техніки вже давно проектується на стандарт 230 В. Перехід на європейський стандарт в Україні дозволить уникати конфліктів сумісності та підвищить надійність електропостачання.

Додамо, у ДТЕК пояснили, чи безпечний для побутової техніки перехід на 230 вольтів з липня.

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