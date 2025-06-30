Обвинувачена запевняла, що за гроші вплине на посадовців та організує медогляд в іншій області.

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У Києві судитимуть жінку, яка за $4 тисяч обіцяла допомогти зняти з розшуку військовозобов’язаного, якого розшукували як ухилянта. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Чоловіку, який перебуває у розшуку через не проходження ВЛК, знайомі порадили звернутися до обвинуваченої, яка за 4 тисяч доларів мала допомогти зняти його з розшуку. Однак, з її слів відбуватиметься це не у Києві, а в іншій області. Там же чоловік пройде огляд лікарів.

Також жінка говорила, що зможе допомогти з подальшим бронюванням чоловіка, втім про це потрібно буде домовлятися додатково і за більшу суму. Під час одержання грошей її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дії обвинуваченої кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Судом жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із правом внесення застави.

Крім того, судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на усе рухоме та нерухоме майно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

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