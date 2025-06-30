Сапери ДСНС знищили бойову частину «Shahed», знайдену на дні Дніпра

Водолази-сапери ДСНС знищили бойову частину російського БпЛА, яку місцевий мешканець виявив у річці Дніпро.

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У Запоріжжі водолази-сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили бойову частину російського безпілотника типу «Shahed», яку виявив місцевий мешканець у річці Дніпро.

Як повідомили у ДСНС, для обстеження акваторії рятувальники використали підводний дрон. Боєприпас ідентифікували як бойову частину дрона «Shahed». Фахівці знешкодили її на місці з дотриманням усіх вимог безпеки.

Рятувальники наголошують: у разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся — негайно телефонуйте за номером 101. Дотримання простих правил безпеки може врятувати життя.

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