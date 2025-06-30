Саперы ГСЧС уничтожили боевую часть «Shahed», найденную на дне Днепра

Водолазы-саперы ГСЧС уничтожили боевую часть российского БпЛА, которую местный житель обнаружил в реке Днепр.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье водолазы-саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили боевую часть российского беспилотника типа «Shahed», которую обнаружил местный житель в реке Днепр.

Как сообщили в ГСЧС, для обследования акватории спасатели использовали подводный дрон. Боеприпас был идентифицирован как боевая часть дрона «Shahed». Специалисты обезвредили ее на месте с соблюдением всех требований безопасности.

Спасатели подчеркивают: в случае обнаружения подозрительных предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь — немедленно звоните по номеру 101. Соблюдение простых правил безопасности может спасти жизнь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.