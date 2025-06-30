В Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие — видео

В результате аварии погибла 29-летняя женщина из Румынии, которая находилась в микроавтобусе.

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В понедельник, 30 июня, автобус с 60 украинцами столкнулся с микроавтобусом на северо-востоке Румынии. Об этом сообщило издание Digi24.

По предварительной информации, автобус въехал в микроавтобус, который стоял на обочине. В автобусе находилось 60 граждан Украины, в том числе 21 ребенок.

В полиции Бакэу сообщили, что в результате аварии погибла 29-летняя женщина из Румынии, которая находилась в микроавтобусе. Еще четверо человек из него были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Медики также эвакуировали одного человека из автобуса, еще шестерым, включая двоих детей, оказали необходимую помощь на месте.

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