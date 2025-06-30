Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом, є постраждалі — відео

15:44, 30 червня 2025
Внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі.
У Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом, є постраждалі — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 30 червня, автобус з 60 українцями зіткнувся з мікроавтобусом на північному сході Румунії. Про це повідомило видання Digi24.

За попередньою інформацією, автобус в'їхав у мікроавтобус, який стояв на узбіччі. У ньому було 60 громадян України, у тому числі 21 дитина.

У поліції Бакеу повідомили, що внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі. Ще чотирьох людей з нього шпиталізували у серйозному стані.

Медики також забрали одну людину з автобуса, ще шістьом, у тому числі двом дітям, надали достатню допомогу на місці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

ДТП Румунія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує підняти посадові оклади прокурорам

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу прокурора місцевої прокуратури піднімуть з 1600 грн до 2102 грн – зареєстровано зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

Видатки на оборону збільшать на 412 млрд – Кабмін зареєстрував у парламенті зміни до бюджету на 2025 рік

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік

В Україні оголосили добір на 230 посад прокурорів окружних прокуратур

Добір на 230 посад прокурорів оголошено у зв’язку з листом Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Верховний Суд висловився щодо заміни військовослужбовцю, який не з’явився вчасно на службу, покарання у виді позбавлення волі на службове обмеження

Прокурор стверджував, що апеляційний суд не навів мотивів, із яких він дійшов висновку про можливість виправлення засудженого за ч. 5 ст. 407 КК військовослужбовця без відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду