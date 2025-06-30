У Румунії автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом, є постраждалі — відео

Внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі.

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У понеділок, 30 червня, автобус з 60 українцями зіткнувся з мікроавтобусом на північному сході Румунії. Про це повідомило видання Digi24.

За попередньою інформацією, автобус в'їхав у мікроавтобус, який стояв на узбіччі. У ньому було 60 громадян України, у тому числі 21 дитина.

У поліції Бакеу повідомили, що внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі. Ще чотирьох людей з нього шпиталізували у серйозному стані.

Медики також забрали одну людину з автобуса, ще шістьом, у тому числі двом дітям, надали достатню допомогу на місці.

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