148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

15:38, 30 червня 2025
Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд 30 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13439 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.
Загалом видатки збільшуються на 449,8 млрд грн.
Голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа пояснила основні моменти з фінальної пропозиції уряду. Вона повідомила, що Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі два тижні.
Отже, з 449,8 млрд грн, на які збільшуються загалом видатків кошти будуть розподілені наступним чином:
- +412,4 млрд грн – оборона (з них +215,9 млрд грн – на закупівлю зброї і техніки)
- +18,1 млрд грн – збільшення резервного фонду
- +4,6 млрд грн – фінансування харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях
- +3,4 млрд грн – нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішень
- +3,1 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфаних захворювань, гемофілії тощо
- +2,77 млрд грн – для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри)
- +1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей
- +1,16 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці)
- +0,65 млрд грн – Мін’юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.
За словами Роксолани Підласи, збалансували заплановані видатки переважно ОВДП і перевиконанням доходів:
- 184,9 млрд грн – збільшення залучення коштів від ОВДП,
- 147,5 млрд грн – перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу, мова йде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),
- 65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП,
- 46,7 млрд грн – зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій,
- 3 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів,
- 2,6 млрд грн – скорочення інших видатків (суттєво тут – скорочення на 900 млн грн з програми «помічник ветерана» через зміну підходів до підтримки ветеранів.
Також з 1 серпня 2025 року пропонується передавати на закупівлю військової техніки Міноборони кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей (раніше вони йшли на програми МОН, МОЗ і Мінмолодьспорту), і третину коштів «військового ПДФО», які раніше йшли Держспецзв’язку. «Ці гроші вже враховані в +412,4 млрд грн, просто зафіксували в тексті», зазначила вона.
Крім того, пропонується дозволити місцевим бюджетам використовувати залишки коштів від додаткової дотації з державного бюджету на закупівлю шкільних автобусів та облаштування укриттів в школах.
Автор: Наталя Мамченко
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