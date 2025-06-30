148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд 30 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13439 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Загалом видатки збільшуються на 449,8 млрд грн.

Голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа пояснила основні моменти з фінальної пропозиції уряду. Вона повідомила, що Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі два тижні.

Отже, з 449,8 млрд грн, на які збільшуються загалом видатків кошти будуть розподілені наступним чином:

+412,4 млрд грн – оборона (з них +215,9 млрд грн – на закупівлю зброї і техніки)

+18,1 млрд грн – збільшення резервного фонду

+4,6 млрд грн – фінансування харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях

+3,4 млрд грн – нова програма Мінцифри для закупівлі техніки та обладнання, що тестують перспективні defense tech-рішень

+3,1 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфаних захворювань, гемофілії тощо

+2,77 млрд грн – для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри)

+1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей

+1,16 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці)

+0,65 млрд грн – Мін’юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

За словами Роксолани Підласи, збалансували заплановані видатки переважно ОВДП і перевиконанням доходів:

184,9 млрд грн – збільшення залучення коштів від ОВДП,

147,5 млрд грн – перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу, мова йде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),

65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП,

46,7 млрд грн – зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій,

3 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів,

2,6 млрд грн – скорочення інших видатків (суттєво тут – скорочення на 900 млн грн з програми «помічник ветерана» через зміну підходів до підтримки ветеранів.

Також з 1 серпня 2025 року пропонується передавати на закупівлю військової техніки Міноборони кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей (раніше вони йшли на програми МОН, МОЗ і Мінмолодьспорту), і третину коштів «військового ПДФО», які раніше йшли Держспецзв’язку. «Ці гроші вже враховані в +412,4 млрд грн, просто зафіксували в тексті», зазначила вона.

Крім того, пропонується дозволити місцевим бюджетам використовувати залишки коштів від додаткової дотації з державного бюджету на закупівлю шкільних автобусів та облаштування укриттів в школах.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.