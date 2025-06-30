На Дніпропетровщину росіяни на сьогодні не прорвалися, бої йдуть біля адмінмежі — ЦПД РНБО

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що бої йдуть поблизу адміністративної межі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами.

Фото: 5.ua

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На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він підкреслив, що бої йдуть поблизу адміністративної межі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами.

«Але прориву зараз немає, бої складні», - заявив він.

Зазначимо, керівник ЦПД зробив таку заяву після появи у мережі інформації, що проект DeepState оновив мапу, де зʼявилась «сіра» зона на Дніпропетровщині.

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