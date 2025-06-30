На Днепропетровщину россияне на сегодня не прорвались, бои идут возле админграницы — ЦПД СНБО

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что бои идут поблизости от административной границы, также россияне запускают на Днепропетровщину FPV-дроны.

Фото: 5.ua

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На Днепропетровщину, по состоянию на сегодня, россияне не прорвались. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что бои идут вблизи административной границы, также россияне запускают на Днепропетровщину FPV-дроны.

«Но прорыва сейчас нет, бои тяжелые», — заявил он.

Отметим, руководитель ЦПД сделал такое заявление после появления в сети информации о том, что проект DeepState обновил карту, на которой появилась «серая» зона в Днепропетровской области.

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