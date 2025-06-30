Сезон черники в Украине стартовал с рекорда: что происходит с ценами на ягоды

Аналитики прогнозируют снижение цен в июле из-за роста предложения.

Источник фото: Redagricola

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В Украине открыт официальный сезон сбора черники в 2025 году, который пришёлся на конец июня — на неделю позже, чем в прошлом году. Причина — прохладное начало лета. Этот фактор, вероятно, стал одной из причин существенного роста оптовых цен на ягоду в начале сезона, сообщает EastFruit.

Как указывают аналитики, в конце июня на основных оптовых рынках страны цены на чернику были рекордно высокими.

Цены на конец июня 2025 года:

• Львов, рынок «Шувар», 27 июня: 380–450 грн/кг.

• Киев, рынок «Столичный», 28 июня: 450–500 грн/кг, 30 июня: 400–480 грн/кг.

• Одесская область, рынок «Початок», 26 июня: до 480 грн/кг.

Как отмечают аналитики, дальнейшее наращивание предложения черники будет способствовать снижению цен в течение первой недели июля.

Сравнение с предыдущими годами:

В 2024 году сезон начался 20 июня.

«Тогда предложение было очень ограниченным, а спрос — высоким. Черника поступала на рынок по цене 200–350 грн/кг», — говорят специалисты.

Средняя стартовая цена на чернику 2024 года за мелкооптовые партии была на 18% выше, чем в 2023 году, но вдвое ниже в гривне по сравнению с ценами 2025 года. Тогда более высокая цена объяснялась сокращением валового сбора черники из-за неблагоприятных погодных условий в период её созревания, пишут в EastFruit.

В то же время участники рынка не исключают, что цены на чернику в текущем сезоне могут снижаться более стремительно, чем в предыдущие годы, поскольку спрос со стороны потребителей может замедлиться. Ведь настолько высокая цена, как сейчас, не способствует потреблению черники.

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