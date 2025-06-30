Отказался предъявить документы и попытался убежать — в Одесском ТЦК объяснили инцидент с задержанием мужчины

В ТЦК сообщили, что для прекращения правонарушения и задержания лица представитель полиции и военнослужащие были вынуждены применить меры физического воздействия.

Фото: zmist.pl.ua

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В понедельник, 30 июня, в Одессе сотрудники ТЦК и сотрудники полиции задержали мужчину, который отказался предъявить документы и попытался сбежать.

Одесский областной ТЦК сообщил, что во время исполнения служебных обязанностей совместной группой оповещения ТЦК и СП и Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов.

«На законное требование уполномоченных лиц предъявить документы гражданин отреагировал агрессивным отказом, нецензурной бранью и попыткой бегства. Для прекращения правонарушения и задержания лица представитель Национальной полиции и военнослужащие были вынуждены применить меры физического воздействия», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что в ходе дальнейшей проверки было установлено, что по данным АИКС «Оберіг» гражданин подлежит призыву на военную службу, не имеет бронирования и отсрочки от призыва, и находится в розыске за нарушение законодательства о обороне и мобилизации.

«Гражданин был доставлен в ТЦК и СП для составления административных материалов и прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии)», — добавили в ТЦК.

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