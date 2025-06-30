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Відмовився пред’явити документи та спробував втекти — у Одеському ТЦК пояснили інцидент з затримкою чоловіка

15:08, 30 червня 2025
У ТЦК повідомили, що для припинення правопорушення та затримання особи представник поліції та військовослужбовці були змушені застосувати заходи фізичного впливу.
Відмовився пред’явити документи та спробував втекти — у Одеському ТЦК пояснили інцидент з затримкою чоловіка
Фото: zmist.pl.ua
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У понеділок, 30 червня, в Одесі працівники ТЦК та співробітники поліції затримали чоловіка, який відмовився пред'явити документи та намагався втекти.

Одеський обласний ТЦК повідомив, що під час виконання службових обов'язків спільною групою оповіщення ТЦК та СП і Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів.

«На законну вимогу уповноважених осіб пред'явити документи, громадянин відреагував агресивною відмовою, нецензурною лайкою та спробою втечі. Для припинення правопорушення та затримання особи представник Національної поліції та військовослужбовці були змушені застосувати заходи фізичного впливу», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що під час подальшої перевірки було встановлено, що за даними АІКС «Оберіг» громадянин підлягає призову на військову службу, бронювання, відстрочки від призову не має, перебуває в розшуку за порушення законодавства про оборону та мобілізацію.

«Громадянина було доставлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів та проходження ВЛК», - додали у ТЦК.

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ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

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