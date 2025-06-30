Кабмін у змінах до бюджету пропонує підняти посадові оклади прокурорам

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу прокурора місцевої прокуратури піднімуть з 1600 грн до 2102 грн – зареєстровано зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

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Кабмін 30 червня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13439 про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань.

Як раніше й повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект передбачає підняття розрахункової величини для посадових окладів прокурорів. При цьому слід підкреслити, що збільшувати суму видатків на прокуратуру на планують – тобто, підвищення посадових окладів має відбутися в рамках діючих бюджетних призначень.

Так, у змінах до статті 7 закону про бюджет пропонується встановити, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, становить:

з 1 січня 2025 року по 31 липня 2025 року - 1600 гривень

з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року – 2102 гривні.

Нагадаємо, що «звичайний» прожитковий мінімум становить 3028 грн. Однак для прокурорів його «заморозили» з 2021 року на рівні 1600 грн.

Наразі відповідно до закону про прокуратуру посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів. Тобто, 40 тисяч грн (з розрахунку 1600 грн). У разі прийняття змін, запропонованих урядом, оклад прокурора окружної прокуратури має становити 52 550 грн.

При цьому у Спеціалізованій антикорупційний прокуратурі посадовий оклад прокурора складав у 2024 році 109 008 грн (за даними Мінфіну, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів, які рахуються, виходячи зі «звичайної» суми ПМ в 3028 грн. А відповідно до закону про прокуратуру, оклади у САП прив’язані до окладу керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ).

Таким чином, для розрахунку окладів в антикорупційних органах (НАЗК, НАБУ, САП) застосовуються інші правила, і для них прожитковий мінімум не «заморожувався».

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до депутатів з тим, щоб вони виконали свою обіцянку і вирівняли зарплати прокурорам.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що 30 червня КДКП оголосила добір на 230 посад прокурорів в місцевих прокуратурах.

Автор: Наталя Мамченко

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