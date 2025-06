Третій сезон «Гри в кальмара» обвалив акції південнокорейських компаній – все через фінал

Попри успіх у світових чартах і 83% схвалення критиків, відгуки звичайних глядачів розділилися.

Після прем’єри фінального сезону популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара» акції південнокорейських компаній, пов’язаних із виробництвом шоу, різко впали. Незважаючи на лідерство в глобальних чартах стрімінгу, завершення історії викликало неоднозначну реакцію глядачів. Про це пише агентство Bloomberg.

Зокрема, акції розважального агентства Artist Co., співвласником якого є головний актор серіалу Лі Чон Че, впали на 21%. Його дочірня компанія Artist Studio Inc. втратила 24% вартості, а компанія Dexter Studios Co., що відповідала за візуальні ефекти, подешевшала на 8,5%.

Критики зазначають, що суперечки викликала саме розв’язка: «Багато глядачів залишилися незадоволеними, адже фінал не відповідав їхнім очікуванням», — коментує поп-культурний оглядач із Сеула Кім Херн Сік. — «Перевершити перший сезон, який став глобальним феноменом, надзвичайно важко».

Третій сезон, що вийшов 27 червня, очолив рейтинги Netflix у всіх країнах світу, за даними FlixPatrol. На Rotten Tomatoes він отримав 83% схвалення від професійних критиків, але лише 51% від звичайних глядачів.

Нагадаємо, «Гра в кальмара», вперше випущена у 2021 році, досі залишається найпопулярнішим серіалом в історії Netflix із понад 600 мільйонами переглядів. Шоу також відзначено шістьма преміями «Еммі».

