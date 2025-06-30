Практика судів
  1. У світі

Третій сезон «Гри в кальмара» обвалив акції південнокорейських компаній – все через фінал

16:38, 30 червня 2025
Попри успіх у світових чартах і 83% схвалення критиків, відгуки звичайних глядачів розділилися.
Третій сезон «Гри в кальмара» обвалив акції південнокорейських компаній – все через фінал
Джерело фото: Jack Barnes/Netflix
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після прем’єри фінального сезону популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара» акції південнокорейських компаній, пов’язаних із виробництвом шоу, різко впали. Незважаючи на лідерство в глобальних чартах стрімінгу, завершення історії викликало неоднозначну реакцію глядачів. Про це пише агентство Bloomberg.

Зокрема, акції розважального агентства Artist Co., співвласником якого є головний актор серіалу Лі Чон Че, впали на 21%. Його дочірня компанія Artist Studio Inc. втратила 24% вартості, а компанія Dexter Studios Co., що відповідала за візуальні ефекти, подешевшала на 8,5%.

Критики зазначають, що суперечки викликала саме розв’язка: «Багато глядачів залишилися незадоволеними, адже фінал не відповідав їхнім очікуванням», — коментує поп-культурний оглядач із Сеула Кім Херн Сік. — «Перевершити перший сезон, який став глобальним феноменом, надзвичайно важко».

Третій сезон, що вийшов 27 червня, очолив рейтинги Netflix у всіх країнах світу, за даними FlixPatrol. На Rotten Tomatoes він отримав 83% схвалення від професійних критиків, але лише 51% від звичайних глядачів.

Нагадаємо, «Гра в кальмара», вперше випущена у 2021 році, досі залишається найпопулярнішим серіалом в історії Netflix із понад 600 мільйонами переглядів. Шоу також відзначено шістьма преміями «Еммі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Південна Корея культура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує підняти посадові оклади прокурорам

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу прокурора місцевої прокуратури піднімуть з 1600 грн до 2102 грн – зареєстровано зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду