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Третий сезон «Игры в кальмара» обвалил акции южнокорейских компаний – все из-за финала

16:38, 30 июня 2025
Несмотря на успех в мировых чартах и ​​83% одобрения критиков, отзывы обычных зрителей разделились.
Третий сезон «Игры в кальмара» обвалил акции южнокорейских компаний – все из-за финала
Источник фото: Jack Barnes/Netflix
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После премьеры финального сезона популярного сериала Netflix «Игра в кальмара» акции южнокорейских компаний, связанных с производством шоу, резко упали. Несмотря на лидерство в глобальных чартах стриминга, завершение истории вызвало неоднозначную реакцию зрителей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В частности, акции развлекательного агентства Artist Co., совладельцем которого является главный актер сериала Ли Джон Чжэ, упали на 21%. Его дочерняя компания Artist Studio Inc. потеряла 24% стоимости, а компания Dexter Studios Co., отвечавшая за визуальные эффекты, подешевела на 8,5%.

Критики отмечают, что споры вызвала именно развязка: «Многие зрители остались недовольны, поскольку финал не соответствовал их ожиданиям», — комментирует поп-культурный обозреватель из Сеула Ким Херн Сик. — «Превзойти первый сезон, который стал глобальным феноменом, чрезвычайно трудно».

Третий сезон, вышедший 27 июня, возглавил рейтинги Netflix во всех странах мира, по данным FlixPatrol. На Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от профессиональных критиков, но лишь 51% — от обычных зрителей.

Напомним, «Игра в кальмара», впервые выпущенная в 2021 году, до сих пор остается самым популярным сериалом в истории Netflix с более чем 600 миллионами просмотров. Шоу также отмечено шестью премиями «Эмми».

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Южная Корея культура

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