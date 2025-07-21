ТСК Верховної Ради після оприлюднення ОГП результатів обшуків у НАБУ може скликати спеціальне засідання

«У світлі сьогоднішніх подій з НАБУ, ми проведемо окреме спеціальне засідання нашої ТСК щодо фактів корупції у правоохоронних органах та судах, із запрошенням СБУ, НАБУ, САП, і, звичайно, Генерального прокурора», зазначив заступник голови ТСК Максим Бужанський.

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Парламентська ТСК щодо розслідування можливих фактів корупції в правоохоронних та судових органах може провести спеціальне засідання, на якому будуть заслухані представники СБУ, НАБУ, САП та Генерального прокурора. Про це повідомив заступник голови ТСК, народний депутат України Максим Бужанський.

«Я думаю, у світлі сьогоднішніх подій з НАБУ, ми проведемо окреме спеціальне засідання нашої ТСК щодо фактів корупції у правоохоронних органах та судах, із запрошенням СБУ, НАБУ, САП, і, звичайно, Генерального Прокурора.

Найближчими днями сформуємо порядок денний та коло запрошених, виходячи з інформації, яку опублікує Офіс Генерального Прокурора, і до кінця тижня проведемо засідання комісії, про час та формат повідомимо заздалегідь», зазначив він.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні Верховна Рада підтримала постанову 13377 про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Головою ТСК визначено народного депутата України Сергія Власенка, заступником голови ТСК – народного депутата Максима Бужанського.

В свою чергу, Сергій Власенко 18 липня повідомив, що ТСК вже запрацювала, і їй можна надсилати повідомлення про факти корупції ( з відповідними доказами), в ОГП, ДБР, НАБУ, САП, Нацполі, БЕБ, ВРП, ВККС та судах.

«Мова йде про випадки корупції, яким не надано оцінки (не порушені справи, не притягнено винних до різного виду відповідальності тощо). При цьому звертаю вашу увагу, що ТСК не має права втручатися в конкретні кримінальні провадження», зазначив Власенко.

Нагадаємо, Служба безпеки України 21 липня прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Раніше у НАБУ повідомили про 70 обшуків, які проводяться СБУ та Офісом Генпрокурора стосовно щонайменше 15 працівників.

Керівник САП Олександр Клименко разом з директором НАБУ Семеном Кривоносом знаходяться за кордоном у відрядженні.

Раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова — керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ. Наразі йому готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору. Як повідомляється, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

Також СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. Як зазначили у СБУ, цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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