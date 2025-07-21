Збив жінку та втік з місця ДТП: суд взяв під варту працівника прокуратури Андрія Молочного без права внесення застави

Працівника прокуратури Андрія Молочного відправили під арешт без права застави.

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Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітнику прокуратури Андрію Молочному, який напередодні у Києві збив жінку.

До 17 вересня підозрюваний проведе у СІЗО без можливості внесення застави.

Сторона захисту разом із підозрюваним не заперечувала про застосування запобіжного заходу, проте наполягали на більш м’якому запобіжному заході - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, що у Києві працівник прокуратури на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Жінка, яка збив працівник прокуратури Андрій Молочний, померла в лікарні.

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