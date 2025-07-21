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Вивіска за $6000 – у Києві судитимуть підприємця за продаж неіснуючих зв’язків в КМДА

21:36, 21 липня 2025
Киянину пропонували «вирішити питання реклами» за 6000 доларів.
Вивіска за $6000 – у Києві судитимуть підприємця за продаж неіснуючих зв’язків в КМДА
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У Києві судитимуть 32-річного підприємця, який вимагав 6000 доларів за сприяння в отриманні дозволу на розміщення вуличної реклами для пункту обміну валют. Про це повідомили в поліції.

Фігурант запевняв киянина, що має зв’язки з посадовцями комунального підприємства КМДА, яке відповідає за розміщення реклами в столиці. За свої «послуги» він запросив 6000 доларів, а також 17 000 гривень щомісячного платежу для уникнення демонтажу рекламних конструкцій.

У квітні 2025 року підозрюваного затримали слідчі Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками ГУ СБ України у місті Києві та Київській області. За словами начальника слідчого відділення Миколи Габінета, підприємець обіцяв допомогти з отриманням дозволу на рекламні вивіски, хоча насправді не мав такого впливу.

Зловмисника затримали під час отримання грошей за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, що стосується зловживання впливом. Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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поліція Київ КМДА

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