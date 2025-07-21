Українці за пів року купили майже 33 тисячі нових легковиків – хто лідирує

Названо найпопулярніші нові авто в Україні за перше півріччя.

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З січня по червень цього року в Україні було реалізовано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів, а найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер RENAULT Duster — з результатом 2480 проданих авто він очолив рейтинг. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

До десятки найпопулярніших моделей нового автопрому на українському ринку увійшли:

RENAULT Duster — 2480 од.; TOYOTA RAV-4 — 1668 од.; HYUNDAI Tucson — 995 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 од.; BYD Song Plus — 982 од.; VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 од.; SKODA Kodiaq — 827 од.; SKODA Octavia — 778 од.; MAZDA CX5 — 731 од.; VOLKSWAGEN Touareg — 707 од.

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