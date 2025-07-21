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Українці за пів року купили майже 33 тисячі нових легковиків – хто лідирує

13:49, 21 липня 2025
Названо найпопулярніші нові авто в Україні за перше півріччя.
Українці за пів року купили майже 33 тисячі нових легковиків – хто лідирує
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З січня по червень цього року в Україні було реалізовано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів, а найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер RENAULT Duster — з результатом 2480 проданих авто він очолив рейтинг. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

До десятки найпопулярніших моделей нового автопрому на українському ринку увійшли:

  1. RENAULT Duster — 2480 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 — 1668 од.;
  3. HYUNDAI Tucson — 995 од.;
  4. TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 од.;
  5. BYD Song Plus — 982 од.;
  6. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 од.;
  7. SKODA Kodiaq — 827 од.;
  8. SKODA Octavia — 778 од.;
  9. MAZDA CX5 — 731 од.;
  10. VOLKSWAGEN Touareg — 707 од.

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