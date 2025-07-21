Українці за пів року купили майже 33 тисячі нових легковиків – хто лідирує

З січня по червень цього року в Україні було реалізовано майже 33 тисячі нових легкових автомобілів, а найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер RENAULT Duster — з результатом 2480 проданих авто він очолив рейтинг. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
До десятки найпопулярніших моделей нового автопрому на українському ринку увійшли:
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