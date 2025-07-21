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В Іспанії у басейні ЖК виявили мертвим експосадовця МВС України Ігоря Грушевського

12:20, 21 липня 2025
Тіло Ігоря Грушевського виявили у воді обличчям вниз, із одного вуха йшла кров.
В Іспанії у басейні ЖК виявили мертвим експосадовця МВС України Ігоря Грушевського
Фото: El Espanol
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В іспанському житловому комплексі Cala Alta у басейні виявили тіло 61-річного Ігоря Грушевського, колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомляє іспанське видання El Espanol.

Тіло Грушевського знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя. Сусіди намагалися надати йому першу допомогу, але їхні зусилля, як і подальші дії медиків, виявилися безуспішними. Загиблий раніше працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а згодом — у Національній поліції.

На тілі Грушевського не виявили слідів насильства, однак із одного вуха йшла кров. За припущенням El Espanol, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця або інсульт. Видання зазначає, що деякі сусіди висловлюють підозри щодо можливого вбивства за участю російських агентів, пов’язуючи інцидент із убивством російського льотчика Максима Кузьмінова, яке сталося в тому ж комплексі 13 лютого 2024 року.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що, за даними генерального консульства в Барселоні, смерть Грушевського настала внаслідок утоплення. Консули надали сприяння в оформленні документів для репатріації тіла в Україну.

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