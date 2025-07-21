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Як правильно надавати копії документів під час перевірок ДПС — роз’яснення

21:00, 21 липня 2025
Під час перевірок податківці мають право отримувати від платників податків належним чином завірені копії документів, що підтверджують приховування об’єктів оподаткування, несплату податків або порушення вимог законодавства.
Як правильно надавати копії документів під час перевірок ДПС — роз’яснення
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Податкова служба у Запорізькій області пояснює, як правильно надавати копії документів під час перевірок ДПС. 

Зазначається, що згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Контролюючі органи на підставі підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 ПКУ мають право для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.

Також абзацом першим пункту 85.4 статті 85 ПКУ передбачено, що при проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Відповідний запит на отримання копій документів повинен бути поданий посадовою (службовою) особою контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати закінчення перевірки.

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податкова

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