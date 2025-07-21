Денис Шмигаль прокоментував приєднання Мінстратегпрому до Міноборони

Новий очільник Міноборони Денис Шмигаль пояснив, навіщо приєднали Мінстратегпром до його відомства.

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Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приєднання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України.

За словами нового очільника Міноборони Дениса Шмигаля, це дозволить створити єдиний простір оборонного управління та посилити координацію всіх елементів, залучених до безпекового та оборонного сектору.

Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані у структуру Міноборони. Йдеться, зокрема, про залучення інвестицій в оборонну індустрію, співпрацю з партнерами у сфері оборони, а також реалізацію проєктів зі спільного виробництва зброї.

«У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу», — підкреслив Шмигаль.

Окрім того, уряд перейменував Мінсоцполітики та приєднав до нього Міністерство нацєдності.

Також Кабміном було прийнято рішення про масштабну реорганізацію виконавчої влади у сфері економіки, аграрної політики та охорони довкілля. Відтепер Міністерство економіки України буде перейменоване на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нагадаємо, що Перший віце-прем’єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що планує запустити «аналог DOGE для кількох проєктів».

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