Верховна Рада створила ТСК з розслідування фактів корупції в правоохоронних і судових органах

Головою ТСК обрано Сергія Власенка, заступником голови Комісії – Максима Бужанського.

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Верховна Рада підтримала постанову 13377 про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах.

Як зазначено у пояснювальній записці, в Україні вже тривалий час зберігається високий рівень суспільного занепокоєння з приводу наявності корупційних практик у правоохоронних і судових органах.

«Попри наявність та функціонування відповідних антикорупційних інституцій, громадськість, засоби масової інформації та міжнародні партнери неодноразово звертали увагу на випадки зловживання владою, вибіркового правосуддя, конфліктів інтересів і покривання корупційних злочинів у системі правосуддя.

У ЗМІ регулярно з’являються публікації про нові випадки корупції в правоохоронних і судових органах, що лише підтверджує системний характер цієї проблеми та зростання суспільного запиту на її невідкладне вирішення.

Проблема корупції в правоохоронних та судових органах України є системною і набула критичного характеру, що є абсолютно неприпустимим, особливо в умовах повномасштабної війни, коли довіра до держави, справедливість та законність мають бути беззаперечними основами єдності суспільства.

Поширення корупційних практик серед слідчих, прокурорів та суддів не лише підриває ефективність правосуддя, а й створює загрозу національній безпеці, послаблює спроможність держави чинити спротив агресору та дискредитує Україну на міжнародній арені.

Утворення Тимчасової слідчої комісії дозволить здійснити неупереджене розслідування найбільш резонансних фактів, оцінити ефективність функціонування антикорупційних механізмів та запропонувати системні зміни» – зазначає автор ініціативи Сергій Власенко.

Основними завданнями Тимчасової слідчої комісії будуть:

1) збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів;

2) оцінка ефективності дій відповідних органів у розслідуванні корупційних правопорушень, а також виявлення системних недоліків, що сприяють безкарності або зловживанням;

3) вивчення обставин неправомірного впливу, координації дій зацікавлених осіб чи конфлікту інтересів у діяльності представників правоохоронних і судових структур при розгляді справ, пов’язаних з корупцією, бізнесом або політикою;

4) підготовка та подання Верховній Раді України пропозицій щодо змін до законодавства, спрямованих на посилення прозорості, відповідальності та незалежності правоохоронних і судових органів;

5)залучення потерпілих, експертів, журналістів-розслідувачів та представників громадських організацій до публічних обговорень для забезпечення відкритості та об’єктивності розслідування;

6) моніторинг виконання рішень органів влади щодо антикорупційної реформи в системі правосуддя та правоохоронної діяльності;

7) підготовка підсумкового звіту з викладенням встановлених фактів, висновків та рекомендацій, який має бути представлений Верховній Раді України для прийняття відповідних рішень Верховною Радою України.

Визначено, що кількісний склад ТСК становить 13 народних депутатів України.

Головою Тимчасової слідчої комісії визначено народного депутата України Сергія Власенка.

Заступником голови ТСК – народного депутата Максима Бужанського.

До складу Тимчасової слідчої комісії обрано таких народних депутатів України:

• Максим Бужанський

• Олександр Ткаченко

• Галина Третьякова

• Максим Павлюк

• Валерій Божик

• Павло Фролов

• Максим Саврасов

• Сергій Власенко

• Олександра Устінова

• Павло Бакунець

• Ірина Констанкевич

• Григорій Мамка

• Валерій Гнатенко.

Автор: Наталя Мамченко

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