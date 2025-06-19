Уряд запускає нову послугу для власників приватних будинків — будпослуги через застосунок Дія

Українці зможуть подати декларацію про початок будівництва та готовність об’єкта до експлуатації просто зі смартфона.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує спрощену онлайн-процедуру для власників приватних будинків площею до 500 м кв. та господарських споруд — тепер вони зможуть повідомити про початок будівельних робіт і подати декларацію про готовність об’єкта просто зі смартфона.

Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк. За її словами, це ще один крок у реалізації концепції «держава в смартфоні»: жодних черг у ЦНАП, довідок чи суб’єктивних рішень держслужбовців.

Що передбачає нова процедура:

автоматичне підтягування даних із державних реєстрів;

із державних реєстрів; перевірка документа системою, яка одразу вкаже на помилки й підкаже, як їх виправити;

системою, яка одразу вкаже на помилки й підкаже, як їх виправити; подання документів у кілька кліків — без фізичних контактів;

— без фізичних контактів; push-сповіщення в застосунку Дія, які інформують про етап розгляду документа в ЄДЕССБ.

У Мінцифрі зазначають:

Послуга для житлових будинків до 500 м кв. до двох поверхів і споруд біля них — гаражів, сараїв, літніх кухонь тощо.

У застосунку Дія процедура спрощена. Дані у формі підтягнуться автоматично з ЄДЕССБ. Система сама перевірить документ, покаже помилки й підкаже, як їх виправити. Повідомлення та декларація реєструються автоматично або відправляються на розгляд у Держархбудконтроль.

Дія скаже, коли документ відправить у ЄДЕССБ, і сповістить про результат, якщо ви подавали через ЦНАП.

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