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Правительство запускает новую услугу для владельцев частных домов — стройуслуги через приложение Дія

15:54, 19 июня 2025
Украинцы смогут подать декларацию о начале строительства и готовности объекта к эксплуатации прямо со смартфона.
Правительство запускает новую услугу для владельцев частных домов — стройуслуги через приложение Дія
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Кабинет Министров утвердил постановление, которое вводит упрощённую онлайн-процедуру для владельцев частных домов площадью до 500 кв. м и хозяйственных построек — теперь они смогут сообщить о начале строительных работ и подать декларацию о готовности объекта прямо со смартфона.

Об этом сообщила народный депутат Елена Шуляк. По её словам, это ещё один шаг в реализации концепции «государство в смартфоне»: никаких очередей в ЦНАП, справок или субъективных решений госслужащих.

Что предусматривает новая процедура:

  • автоматическое подтягивание данных из государственных реестров;
  • проверка документа системой, которая сразу укажет на ошибки и подскажет, как их исправить;
  • подача документов в несколько кликов — без физических контактов;
  • push-уведомления в приложении Дія, которые информируют о стадии рассмотрения документа в ЕДЕССБ.

В Минцифры отмечают:

  • Услуга предназначена для жилых домов до 500 кв. м, не выше двух этажей, и прилегающих сооружений — гаражей, сараев, летних кухонь и т. п.
  • В приложении Дія процедура упрощена. Данные в форме подтягиваются автоматически из ЕДЕССБ. Система сама проверит документ, укажет на ошибки и подскажет, как их исправить. Уведомление и декларация регистрируются автоматически либо отправляются на рассмотрение в Госархстройконтроль.
  • Дія сообщит, когда документ будет отправлен в ЕДЕССБ, и уведомит о результате, если вы подавали через ЦНАП.

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