Евросоюз планирует повысить плату за въезд — это может затронуть и туристов из Украины

Повышение платы за въезд в ЕС будет касаться граждан более 60 безвизовых стран, включая Украину, и поможет блоку частично погасить общий долг после пандемии.

Фото: unian.ua

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В Брюсселе обсуждают повышение налога на въезд в Европейский Союз для иностранцев из безвизовых стран. Это может затронуть путешественников из Украины, США, Великобритании и еще 60 государств мира. Об этом сообщает Politico.

В частности, Европейский Союз планирует увеличить плату за въезд для туристов из стран, не входящих в блок, в том числе из США и Великобритании. Такой шаг должен помочь частично погасить общий долг ЕС в размере 350 миллиардов евро, привлеченный в 2021 году для экономического восстановления после пандемии COVID-19.

На сегодняшний день в рамках новой системы ETIAS (Европейская система информации и авторизации поездок) планируется ввести сбор в размере 7 евро начиная с конца 2026 года. Однако в Еврокомиссии уже рассматривают возможность постепенного увеличения этой суммы, ссылаясь на рост инфляции с 2018 года — времени утверждения первоначального размера сбора.

Изменения коснутся туристов из более чем 60 стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. Украина также входит в этот список, поэтому после запуска ETIAS украинцы будут обязаны оформлять онлайн-разрешение на въезд в Шенгенскую зону и оплачивать соответствующий сбор. Полученное разрешение будет действительным до трех лет либо до окончания срока действия паспорта.

Для британцев это станет очередным осложнением после Brexit: очереди на границе уже стали длиннее, а теперь и стоимость поездок в Европу увеличится. Для украинцев это буде дополнительной процедурой в рамках действующего безвиза.

Интересно, что сбор в размере 7 евро — один из самых низких в мире. К примеру, США взимают с европейцев 21 доллар, а Великобритания — 16 фунтов. Поэтому даже в случае повышения, плата за въезд в ЕС, по мнению Брюсселя, останется умеренной.

Тем не менее доходы от этого сбора будут довольно скромными — менее 1 миллиарда евро в год. Для сравнения: начиная с 2028 года ЕС придется ежегодно выплачивать от 25 до 30 миллиардов евро по долговым обязательствам. Поэтому Еврокомиссия параллельно рассматривает и другие источники доходов.

Среди них — введение 2-еврового сбора на импорт мелких посылок из Китая (например, от Shein или Temu), а также налоги на цифровые компании, криптобизнес, авиацию и прибыль транснациональных корпораций.

Впрочем, подобные инициативы вызывают большее сопротивление, так как налоги на бизнес традиционно устанавливаются на уровне отдельных стран, а чрезмерная нагрузка может отпугнуть инвесторов. Так, представитель Airbus заявил на бюджетной конференции ЕС: «Облагать бизнес новыми налогами — не тот путь, которым следует развивать конкурентоспособность Европы».

В то же время въездной сбор выглядит более приемлемым решением: технически его администрирует ЕС, а не отдельные государства. По прогнозам Комиссии, к 2027 году новую систему почувствуют до 50,5 миллионов путешественников, отмечает издание.

Однако не все страны поддерживают инициативу. В частности, Германия на закрытой встрече дипломатов на этой неделе выразила обеспокоенность тем, что путешествия в Европу могут стать менее привлекательными.

Окончательное решение о повышении сбора может быть озвучено уже 16 июля — в рамках официального бюджетного предложения Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС по юстиции и внутренним делам утвердил новые правила пересечения границы Евросоюза Entry/exit system (EES). Новая система будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

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