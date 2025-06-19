Участие в отборе на должности судей местных судов возьмут 232 военнослужащих

ВККС обратится к Министру обороны и Главнокомандующему ВСУ по поводу содействия кандидатам на должность судьи в возможности явиться для сдачи квалификационного экзамена.

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Высшая квалификационная комиссия судей определила особый порядок подачи военнослужащими документов для участия в отборе на должность судьи местного суда. Об этом сообщает ВККС.

По результатам обработки соответствующих документов 232 человека, воспользовавшиеся правом на особый порядок подачи, допущены к участию в отборе на должность судьи местного суда и к сдаче квалификационного экзамена.

Для реализации права военнослужащих на участие в квалификационном экзамене Высшая квалификационная комиссия судей Украины после утверждения графика проведения первого этапа экзамена обратится к Министру обороны Украины и Главнокомандующему Вооружённых Сил Украины с просьбой содействовать кандидатам на должность судьи в возможности прибыть на экзамен и довести соответствующую информацию до сведения воинских частей.

«В случае необходимости направления уведомления о назначении квалификационного экзамена по адресу воинской части, просим военнослужащих немедленно сообщить об этом Комиссии и указать адрес соответствующей части», — подчеркнули в ВККС.

Ранее был обнародован перечень вопросов по общим знаниям в области права и каждой специализации суда для отбора на должности судей местных судов.

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