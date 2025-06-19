Участь у доборі на посади суддів місцевих судів візьмуть 232 військовослужбовця

ВККС звернеться до Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ стосовно сприяння кандидатам на посаду судді в можливості з’явитися для складення кваліфікаційного іспиту.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила особливий порядок подання військовослужбовцями документів для участі в доборі на посаду судді місцевого суду. Про це повідомляє ВККС.

За результатами опрацювання відповідних документів 232 особи, які скористалися правом на особливий порядок подання документів, допущено до участі в доборі на посаду судді місцевого суду та складення кваліфікаційного іспиту.

Для реалізації права військовослужбовців взяти участь у кваліфікаційному іспиті Вища кваліфікаційна комісія суддів України після визначення графіка проведення першого етапу іспиту звернеться до Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України щодо сприяння кандидатам на посаду судді в можливості з’явитися для складення іспиту та доведення відповідної інформації до відома військових частин.

«У разі необхідності надсилання повідомлення про призначення кваліфікаційного іспиту на адресу військової частини просимо військовослужбовців невідкладно повідомити про це Комісію та вказати адресу відповідної військової частини», — наголосили у ВККС.

Раніше було оприлюднено перелік питань із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду для добору на посади суддів місцевих судів.

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