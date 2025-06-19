Кількість депутатів у Верховній Раді зменшилася до 398 – нардеп Олесь Довгий склав повноваження

Парламент проголосував за складення повноважень позафракційним народним депутатом Олесем Довгим.
Нагадаємо, раніше він повідомив, що подав заяву про припинення депутатських повноважень. «Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата», — коротко зазначив Довгий.
Оскільки парламентар був обраний за мажоритарною системою, загальна кількість народних депутатів у Верховній Раді зменшилася до 398.
Автор: Наталя Мамченко
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