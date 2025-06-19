Число депутатов в Верховной Раде уменьшилось до 398 – нардеп Олесь Довгий сложил полномочия

Парламент проголосовал за сложение полномочий внефракционным народным депутатом Олесем Довгим.
Напомним, ранее он сообщил, что подал заявление о прекращении депутатских полномочий. «Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата», — коротко отметил Довгий.
Поскольку парламентарий был избран по мажоритарной системе, общее количество народных депутатов в Верховной Раде уменьшилось до 398.
Автор: Наталя Мамченко
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