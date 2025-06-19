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Применение закона о международном частном праве — обзор практики КГС ВС

11:05, 19 июня 2025
Обзор содержит несколько разделов, в которых освещаются актуальные вопросы.
Применение закона о международном частном праве — обзор практики КГС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе ВС относительно применения Закона Украины «О международном частном праве». Обзор посвящен изучению и анализу правовых позиций, которые формируют подходы к разрешению конкретных ситуаций, связанных с регулированием общественных отношений гражданского, семейного, трудового и гражданско-процессуального характера, в которых присутствует иностранный элемент.

Первый раздел обзора содержит общие положения о содержании иностранного права, способах его получения и государственных механизмах получения информации о нем. Особое внимание уделено правовым последствиям невозможности установления судом в разумные сроки содержания норм иностранного права. Также выделены вопросы, касающиеся правовой концепции публичного порядка. Рассмотрены общие положения о легализации документов, выданных уполномоченным органом иностранного государства, как предпосылке признания их действительными в Украине, а также процедуры их признания и другое.

Во втором разделе рассмотрены коллизионные нормы относительно правового статуса физических и юридических лиц, личного закона физического лица, являющегося гражданином двух и более государств, коллизионные нормы семейного и наследственного права. Проанализированы способы определения, право какого государства подлежит применению для регулирования отношений с иностранным элементом. Изучены вопросы договорных правоотношений с иностранным элементом и коллизионные нормы вещного права.

Третий раздел обзора посвящен международному гражданскому процессу, в частности понятиям, видам и порядку установления международной подсудности, конкуренции юрисдикций. В нем рассматривается подсудность дел о лишении и удержании ребенка, а также отсутствие судебного иммунитета Российской Федерации в делах о возмещении имущественного и морального ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ против Украины.

Проанализированы особенности рассмотрения дел о признании и исполнении решений иностранных судов, а также возможность признания заключенного сторонами спора соглашения о содержании как разновидности иностранного судебного решения.

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