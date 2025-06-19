Ракета SpaceX взорвалась во время испытания в Техасе – видео

Во время вечернего испытания на базе Starbase в Техасе ракета Starship взорвалась, подняв в небо огненный шар.

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Во время вечерних испытаний на стартовой площадке Starbase в Техасе произошел взрыв ракеты Starship, который сопровождался мощным огненным шаром. Инцидент произошел около 23:00 по местному времени во время подготовки к десятому тестовому полету. Об этом пишет AP.

В компании Илона Маска заявили, что ракета столкнулась с «серьезной аномалией». Несмотря на инцидент, зона безопасности вокруг площадки соблюдалась, весь персонал находится в безопасности, жертв нет.

SpaceX также подчеркнула, что взрыв не представлял угрозы для близлежащих населенных пунктов и призвала людей не приближаться к месту происшествия. В настоящее время компания сотрудничает с местными властями в рамках реагирования на ситуацию.

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