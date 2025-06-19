Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Ракета SpaceX взорвалась во время испытания в Техасе – видео

10:47, 19 июня 2025
Во время вечернего испытания на базе Starbase в Техасе ракета Starship взорвалась, подняв в небо огненный шар.
Ракета SpaceX взорвалась во время испытания в Техасе – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время вечерних испытаний на стартовой площадке Starbase в Техасе произошел взрыв ракеты Starship, который сопровождался мощным огненным шаром. Инцидент произошел около 23:00 по местному времени во время подготовки к десятому тестовому полету. Об этом пишет AP.

В компании Илона Маска заявили, что ракета столкнулась с «серьезной аномалией». Несмотря на инцидент, зона безопасности вокруг площадки соблюдалась, весь персонал находится в безопасности, жертв нет.

SpaceX также подчеркнула, что взрыв не представлял угрозы для близлежащих населенных пунктов и призвала людей не приближаться к месту происшествия. В настоящее время компания сотрудничает с местными властями в рамках реагирования на ситуацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Илон Маск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада создала ВСК по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах

Председателем ВСК избран Сергей Власенко, заместителем председателя Комиссии – Максим Бужанский.

Число депутатов в Верховной Раде уменьшилось до 398 – нардеп Олесь Довгий сложил полномочия

Верховная Рада поддержала сложение полномочий народным депутатом Олесем Довгим.

Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

В 2024 году за сбыт и хранение наркотиков осуждено более 1500 военнослужащих – исследование

Число военных, осужденных за сбыт и хранение наркотических веществ, значительно возросло по сравнению с 2022 годом.

В кабинете председателя суда обнаружили «прослушку» – ее установили лица, попавшие в суд под видом полиции охраны

В суде заподозрили, что полицейские были не совсем настоящие и вызвали других полицейских охраны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України