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СБУ задержала российского «крота», который готовил атаку на комплексы «Нептун»

13:48, 19 июня 2025
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ задержала российского «крота», который готовил атаку на комплексы «Нептун»
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще одного агента РФ, который шпионил за врага в Силах обороны и готовил воздушную атаку РФ на украинские ракетные комплексы «Нептун», держащие под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что выполнением вражеского задания занимался 33-летний военнослужащий, завербованный российской военной разведкой (более известной как ГРУ).

По поручению оккупантов «крот» должен был передать им геолокации подразделения, в котором он служит и которое охраняет противокорабельные комплексы «Нептун» на юге Украины.

В случае получения соответствующих координат враг планировал нанести по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет. Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на «безопасное» расстояние от зоны огневого поражения.

«Военная контрразведка СБУ сорвала вражеские планы, своевременно разоблачив "крота" и задокументировав его разведывательную активность.

После обеспечения безопасности локаций Сил обороны Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов», — сообщили в СБУ.

Кроме того, в ходе расследования стало известно, что фигурант также должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку.

По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны РФ.

При обысках у задержанного был изъят телефон с доказательствами его работы на врага.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ

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