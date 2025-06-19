СБУ затримала російського «крота», який готував атаку на комплекси «Нептун»

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України затримала ще одного агента рф, який шпигував на ворога у Силах оборони та готував повітряну атаку РФ на українські ракетні комплекси «Нептун», які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру).

За дорученням окупантів «кріт» мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси «Нептун» на півдні України.

У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на «безпечну» відстань від зони вогневого ураження.

«Військова контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила «крота» і задокументувала його розвідактивність.

Після убезпечення локацій Сил оборони Служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний «звіт» для окупантів», - повідомили в СБУ.

Крім того, у процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку.

За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах міноборони РФ.

При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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