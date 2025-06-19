Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю дронів та приладів нічного бачення — ДБР

Замість поставки товарів військового призначення підприємець вивів бюджетні кошти через фіктивні фірми та не надав жодного обладнання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру підприємцю з Луганщини, який привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що у 2023–2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів — понад 35 млн гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства.

«Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції», — вказали в ДБР.

У результаті обладнання поставлено не було, а підприємець незаконно заволодів понад 35 млн гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.