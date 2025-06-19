Практика судів
  1. В Україні

Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю дронів та приладів нічного бачення — ДБР

11:40, 19 червня 2025
Замість поставки товарів військового призначення підприємець вивів бюджетні кошти через фіктивні фірми та не надав жодного обладнання.
Підприємець з Луганщини привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю дронів та приладів нічного бачення — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру підприємцю з Луганщини, який привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що у 2023–2024 роках за результатами спрощених закупівель підприємець уклав низку договорів з трьома військовими частинами та однією сільською радою. Загальна сума контрактів — понад 35 млн гривень. Предметом договорів були квадрокоптери, прилади нічного бачення та інші товари спеціального призначення.

Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, зловмисник почав виводити їх через фіктивні підприємства.

«Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції», — вказали в ДБР.

У результаті обладнання поставлено не було, а підприємець незаконно заволодів понад 35 млн гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові підприємець ДБР військовослужбовці військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призначено тимчасового керівника Служби судової охорони

Петро Талпа отримав завдання навести лад у Службі судової охорони.

Верховна Рада прийняла в цілому зміни щодо категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Зміни стосуються зокрема осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні.

Верховна Рада створила ТСК з розслідування фактів корупції в правоохоронних і судових органах

Головою ТСК обрано Сергія Власенка, заступником голови Комісії – Максима Бужанського.

Кількість депутатів у Верховній Раді зменшилася до 398 – нардеп Олесь Довгий склав повноваження

Верховна Рада підтримала складення повноважень народним депутатом Олесем Довгим

Громадян України може побільшати – для кого з іноземців законом про множинне громадянство спрощено порядок набуття українського громадянства

Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство: хто з іноземців зможе отримати громадянство України за спрощеними правилами.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України