Предприниматель из Луганщины присвоил более 35 млн грн, выделенных на закупку дронов и приборов ночного видения — ГБР

Вместо поставки товаров военного назначения, предприниматель вывел бюджетные средства через фиктивные фирмы и не предоставил ни одного оборудования.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении предпринимателю из Луганской области, который присвоил более 35 млн грн, выделенных на закупку товаров военного назначения. Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что в 2023–2024 годах по результатам упрощённых закупок предприниматель заключил ряд договоров с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Общая сумма контрактов — более 35 млн гривен. Предметом договоров были квадрокоптеры, приборы ночного видения и другие товары специального назначения.

Получив средства на счета своего ФЛП, злоумышленник начал выводить их через фиктивные предприятия.

«Деньги перечислялись якобы за приобретение товаров, которые фактически не производились и не закупались, поскольку контрагенты не имели ни собственного производства, ни официального доступа к импорту соответствующей продукции», — указали в ГБР.

В результате оборудование поставлено не было, а предприниматель незаконно завладел более чем 35 млн гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения в особо крупных размерах и в отмывании доходов, полученных преступным путём (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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