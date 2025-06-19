Судьи КСУ обсудили результаты сотрудничества с Немецким фондом IRZ во время рабочей встречи

Судьи КСУ подвели итоги сотрудничества с Немецким фондом IRZ.

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Состоялась онлайн-встреча судей Конституционного Суда Украины с аудитором Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Бернгардом Шлеером. Участие во встрече приняли исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин, а также судьи Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Василий Лемак, Олег Первомайский и Галина Юровская.

Во время обсуждения стороны проанализировали результаты деятельности Фонда IRZ в части сотрудничества с Конституционным Судом Украины. Было подчеркнуто долгосрочное и плодотворное взаимодействие между КСУ и Немецким фондом, в частности в рамках партнерства с Федеральным конституционным судом Германии.

Как отметили судьи, такое сотрудничество укрепляет профессиональный диалог между ключевыми конституционными институциями, стоящими на защите верховенства права и конституционных прав граждан. Обмен опытом, в частности в части реализации института конституционной жалобы и гармонизации практики КСУ с решениями Европейского суда по правам человека и Суда справедливости ЕС, повышает институциональную способность украинского Суда.

Кроме того, такое взаимодействие способствует изучению новых подходов к решению вызовов, стоящих перед КСУ на пути евроинтеграции Украины.

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