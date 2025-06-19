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Налоговая объяснила свои полномочия по делам об административных правонарушениях

21:19, 19 июня 2025
От имени налоговых органов рассматривать дела об админправонарушениях и накладывать админвзыскания имеют право руководители налоговых органов и их заместители, уполномоченные ими должностные лица.
Налоговая объяснила свои полномочия по делам об административных правонарушениях
Фото: Romain Dancre \ unsplash
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, какие полномочия имеют налоговые органы в делах об административных правонарушениях.

В соответствии с п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI контролирующие органы, определённые в п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 НКУ, имеют право составлять в отношении налогоплательщиков — физических лиц и должностных лиц налогоплательщиков — юридических лиц протоколы об административных правонарушениях и выносить постановления по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законом.

Контролирующими органами являются — налоговые органы (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, и его территориальные органы) — в части соблюдения законодательства по вопросам налогообложения (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 НКУ), законодательства о едином взносе, а также в части соблюдения другого законодательства, контроль за выполнением которого возложен на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, или его территориальные органы (п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 НКУ).

Статья 234^2 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-X предусматривает, что налоговые органы рассматривают дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка приёма наличности для последующего её перевода (ст. 163^13 КУоАП), нарушением порядка проведения наличных расчётов и расчётов с использованием электронных платёжных средств за товары (услуги) (ст. 163^15 КУоАП), уклонением от подачи декларации о доходах (ст. 164^1 КУоАП), нарушением законодательства о сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ст. 165^1 КУоАП), нарушением порядка прекращения юридического лица (части третья — шестая ст. 166^6 КУоАП), воспрепятствованием уполномоченным лицам налоговых органов в проведении проверок (ст. 188^23 КУоАП).

От имени налоговых органов рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания имеют право руководители налоговых органов и их заместители, уполномоченные ими должностные (служебные) лица.

Согласно части первой ст. 284 КУоАП по делу об административном правонарушении орган (должностное лицо) выносит одно из следующих постановлений, в частности:

  • о наложении административного взыскания;
  • о закрытии дела.

Пунктом 6 разд. III Инструкции по оформлению налоговыми органами материалов об административных правонарушениях, утверждённой приказом Министерства финансов Украины от 2.07.2016 № 566, установлено, что по результатам рассмотрения дела должностное лицо налогового органа выносит одно из следующих постановлений:

  • постановление о наложении административного взыскания по форме согласно приложению 4 к Инструкции № 566;
  • постановление о закрытии дела об административном правонарушении по форме согласно приложению 5 к Инструкции № 566.

Согласно части второй ст. 284 КУоАП при объявлении устного замечания (ст. 22 КУоАП) выносится постановление о закрытии дела об административном правонарушении.

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налоговая административное правонарушение ГНС

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