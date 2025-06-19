Минюст напомнил правовые аспекты процедуры банкротства и ликвидации предприятий

В отношении должника — юридического лица может быть применена процедура превентивной реструктуризации и судебные процедуры банкротства.

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Министерство юстиции Украины напомнило правовые аспекты процедуры банкротства и ликвидации предприятий.

В современных условиях хозяйствования вопрос неплатежеспособности имеет особое значение, поскольку неспособность должника выполнить свои финансовые обязательства влияет не только на его собственную экономическую деятельность, но и на интересы кредиторов, рынок в целом и экономическую стабильность государства.

Основным нормативным актом, который регулирует отношения в сфере неплатежеспособности, является Кодекс Украины по процедурам банкротства (далее — Кодекс), который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника — юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Законодательство о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом не распространяется на банки, которые выводятся с рынка или ликвидируются в соответствии с законами Украины «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно абзацу семнадцатому части первой статьи 1 Кодекса, неплатежеспособность — это неспособность должника (иного, чем страховщик или кредитный союз) выполнить после наступления установленного срока денежные обязательства перед кредиторами иначе, как путем применения процедур, предусмотренных этим Кодексом, либо установленная Национальным банком Украины неплатежеспособность страховщика соответственно.

В соответствии с Кодексом, в отношении должника — юридического лица может быть применена процедура превентивной реструктуризации и судебные процедуры банкротства.

Превентивная реструктуризация

Превентивная реструктуризация — это система организационно-хозяйственных, управленческих, инвестиционных, технических, финансово-экономических, правовых мероприятий, направленных на недопущение или предотвращение неплатежеспособности должника. Она может включать изменение состава, условий или структуры активов и обязательств должника, а также любые необходимые операционные изменения или их комбинации, реализуемые согласно плану превентивной реструктуризации.

Превентивная реструктуризация открывается хозяйственным судом по местонахождению должника и только по заявлению самого должника.

Судебные процедуры банкротства

Согласно части первой статьи 6 Кодекса, к юридическому лицу могут применяться судебные процедуры: распоряжение имуществом должника, санация должника и ликвидация банкрота.

Процедуры санации или ликвидации осуществляются с соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

Судебные процедуры применяются хозяйственным судом при рассмотрении дела о банкротстве. Дело открывается судом по результатам рассмотрения заявления кредитора или должника.

Дела рассматриваются хозяйственными судами по месту регистрации должника — юридического лица.

Хозяйственный суд в пределах дела о банкротстве решает:

все имущественные споры, стороной в которых является должник;

споры по искам к должнику и о его имуществе;

споры о признании недействительными результатов аукциона;

споры о признании недействительными любых сделок, заключенных должником;

споры о возврате (истребовании) имущества должника или возмещении его стоимости;

споры о возмещении убытков, причиненных должнику;

споры о взыскании заработной платы;

споры о восстановлении на работе должностных и служебных лиц должника;

споры по другим требованиям к должнику, в том числе по налоговым обязательствам, определенным в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Одновременно с открытием дела вводится процедура распоряжения имуществом должника, по результатам которой либо начинается следующая процедура (санация или ликвидация), либо дело закрывается.

Назначение арбитражного управляющего

Для осуществления процедуры превентивной реструктуризации и судебных процедур банкротства хозяйственным судом назначается арбитражный управляющий — физическое лицо, не являющееся госслужащим или должностным лицом местного самоуправления, но осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению публичных услуг.

Право на такую деятельность предоставляется лицу, которое:

является гражданином Украины;

дееспособно;

имеет высшее юридическое или экономическое образование магистерского уровня;

не имеет судимости;

способно выполнять обязанности по состоянию здоровья;

не имеет запрета занимать руководящие должности;

не подвергалось дисциплинарному взысканию в виде лишения права на такую деятельность в течение последних 3 лет;

имеет общий стаж по специальности не менее 3 лет или 1 год на руководящих должностях после получения образования;

прошло обучение, стажировку и успешно сдало квалификационный экзамен;

владеет государственным языком;

внесено в Единый реестр арбитражных управляющих Украины.

В зависимости от применяемой процедуры арбитражный управляющий назначается администратором реструктуризации, распорядителем имущества, управляющим санацией или ликвидатором.

Одно и то же лицо может выполнять полномочия на всех стадиях дела о банкротстве, согласно требованиям Кодекса.

Согласно части первой статьи 2 Кодекса, производство по делам о банкротстве регулируется этим Кодексом, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины и другими законами. Применение этих актов осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Кодексом.

Производство по делам о банкротстве казенных предприятий, государственных некоммерческих предприятий и бюджетных учреждений, а также реструктуризация таких должников — не допускаются.

Производство по делам о банкротстве отдельных категорий должников регулируется с учетом специфики, предусмотренной Кодексом.

В отношении должников, чья деятельность связана с государственной тайной, применяется законодательство о государственной тайне.

Производство по делам с участием иностранных кредиторов регулируется Кодексом, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Отношения по принятию, вступлению в силу, обжалованию, исполнению и прекращению административных актов в сфере банкротства регулируются Законом Украины «Об административной процедуре» с учетом положений Кодекса.

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