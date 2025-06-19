У Киеве проблема с оплатой QR-билетами в наземном транспорте — что говорят в КГГА

Произошел технический сбой, из-за которого могут не срабатывать QR-билеты.

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В столичном общественном транспорте произошел технический сбой, из-за которого могут не срабатывать QR-билеты для оплаты проезда. Об этом сообщили в КГГА.

Специалисты уже работают над устранением неисправности.

На данный момент оплатить проезд в наземном транспорте можно альтернативными способами:

транспортной или цифровой картой;

банковской картой;

гаджетом с функцией NFC, к которому привязана банковская карта.

Пока продолжаются восстановительные работы, контролеры не будут штрафовать пассажиров, которые пытались воспользоваться QR-билетом.

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