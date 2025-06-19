У Києві проблема з оплатою QR-квитками в наземному транспорті – що кажуть у КМДА

У столичному громадському транспорті стався технічний збій, через який можуть не спрацьовувати QR-квитки для оплати проїзду. Про це повідомили в КМДА.
Фахівці вже працюють над усуненням несправності.
Наразі оплатити проїзд у наземному транспорті можна альтернативними способами:
Поки тривають відновлювальні роботи, контролери не штрафуватимуть пасажирів, які намагалися скористатися QR-квитком.
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