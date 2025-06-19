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У Києві проблема з оплатою QR-квитками в наземному транспорті – що кажуть у КМДА

10:11, 19 червня 2025
Стався технічний збій, через який можуть не спрацьовувати QR-квитки.
У Києві проблема з оплатою QR-квитками в наземному транспорті – що кажуть у КМДА
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У столичному громадському транспорті стався технічний збій, через який можуть не спрацьовувати QR-квитки для оплати проїзду. Про це повідомили в КМДА.

Фахівці вже працюють над усуненням несправності.

Наразі оплатити проїзд у наземному транспорті можна альтернативними способами:

  • транспортною або цифровою картою;
  • банківською карткою;
  • гаджетом із функцією NFC, до якого прив’язано банківську картку.

Поки тривають відновлювальні роботи, контролери не штрафуватимуть пасажирів, які намагалися скористатися QR-квитком.

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Київ КМДА транспорт

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