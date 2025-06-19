Податкова пояснила свої повноваження у справах про адміністративні правопорушення

Від імені податкових органів розглядати справи про адмінправопорушення і накладати адмінстягнення мають право керівники податкових органів та їх заступники, уповноважені ними посадові особи.

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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, які повноваження податкових органів у справах про адміністративні правопорушення.

Відповідно до п.п. 20.1.41 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI контролюючі органи, визначені п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, мають право складати стосовно платників податків – фізичних осіб та посадових осіб платників податків – юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законом.

Контролюючими органами є – податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи (п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ).

Статтею 234 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X передбачено, що податкові органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (ст. 163 прим. 13 КУпАП), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (ст. 163 прим. 15 КУпАП), ухиленням від подання декларації про доходи (ст. 164 прим. 1 КУпАП), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ст. 165 прим. 1 КУпАП), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста ст. 166 прим. 6 КУпАП), перешкоджанням уповноваженим особам податкових органів у проведенні перевірок (ст. 188 прим. 23 КУпАП).

Від імені податкових органів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники податкових органів та їх заступники, уповноважені ними посадові (службові) особи.

Згідно з частиною першою ст. 284 КУпАП по справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов, зокрема:

про накладення адміністративного стягнення;

про закриття справи.

Пунктом 6 розд. ІІІ Інструкції з оформлення податковими органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2.07.2016 № 566, встановлено, що за результатами розгляду справи посадова особа податкового органу виносить одну з таких постанов:

постанову про накладення адміністративного стягнення за формою згідно з додатком 4 до Інструкції № 566;

постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення за формою згідно з додатком 5 до Інструкції № 566.

Відповідно до частини другої ст. 284 КУпАП при оголошенні усного зауваження (ст. 22 КУпАП) виноситься постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення.

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